民進黨政府的監察院人事案鬧得政界沸沸揚揚，特別是監察院長陳菊的任命案讓多數民眾都認為相當不合適，對此，台北市議員徐巧芯在臉書上指出陳菊為何不適任監察院長的4大理由。

徐巧芯表示，首先，監察院長與民選首長的任期不同，將一次擔任6年的時間，身為一個有可能跨政權的首長，應選擇政黨色彩較薄的人較為適當，而陳菊明顯不符合這個條件；第二，陳菊的高市府多次被彈劾、糾正，且陳菊仍有相關案件正在審議，如果她擔任了院長以後，還會有哪個委員敢審查她執政期間的案子？

徐巧芯指出，民進黨急著想強調陳菊維護言論自由、人權的形象，正正是她不適合擔任監察院的第三點，「陳菊早就不是當年那個維護言論自由的陳菊了！」更不用說最難以讓人接受的第四點：民調顯示過半民眾不認同她能夠擔任好查弊的角色。完全顯示陳菊並不應該被任命為監察院長。

而對於外界的種種質疑，陳菊在臉書上發文重申自己已經退出民進黨，並強調，希望能夠扮演最後一任監察院長，憲改工作結束後，將完成民主老兵的最後任務，光榮離開。

(中時電子報)