上週，菲律賓首艘飛彈巡防艦「何塞•黎薩爾號」（Jose Rizal,FF-150），在蘇比克灣舉行成軍典禮，結果之後傳出國防部高級軍官出現新冠病毒Covid19的陽性反應，連帶使得當天出席成軍典禮的政府官員、軍人與觀禮貴賓都要自我檢疫，包括國防部長與海軍上將。何塞•黎薩爾號預計在本月下旬出發前往夏威夷，參與美國主導的2020環太平洋軍演(RIMPAC 2020 Archives )。

馬尼拉公報報導，菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）表示，他的副官國羅利•內諾納（Col.Rolly Nerona）中校，新冠肺炎檢測結果呈陽性。內諾納於7月10日曾隨國防部長洛倫扎納、海軍上將喬瓦尼·卡洛·巴科多（Giovanni Carlo Bacordo）、參謀總長小費利門·桑托斯(Felimon Santos Jr.)一同檢閱新巡防艦FF-150成軍典禮。

何塞•黎薩爾號成軍典禮，官兵都戴上口罩，人與人間距拉大。(圖/菲律賓海軍)

因此，所有當天的參與者，都要進行病毒檢測並且自我隔離。洛倫扎納已經在居家隔離中，出門會見記者時，戴著口罩與面罩。

目前不知道感染途徑，只能先全面隔離，而FF-150的所有船員，本來正在為環太平洋軍演做準備，現在所有艦員要接受病毒測試，仍然在等待最後結果。假如有艦員出現病毒陽性反應，就無法前往夏威夷，而其他水兵將繼續為2020環太軍演做準備。

預計FF-150將於7月29日啟程前往夏威夷。

FF-150是菲律賓向韓國大宇重工訂購的輕型巡防艦，是韓國大邱級的簡化版，大邱級為3080噸，FF-150則減輕到2600噸。全長107公尺，最大航速為25節(時速47公里)，巡航速度15節(時速27公里)，航程為4,500海浬(8334公里)，海上耐航力為一個月。主砲是76公釐快砲，另有1座30公釐快砲。其他武裝有8枚西北風防空飛彈(Mistral missile)安裝在垂直發射系統（FFBNW）、韓製SSM-700K海星反艦飛彈，以及3聯裝魚雷發射器。該艦還有另一姐妹艦，將被稱為「安東尼奧·盧納號」(Antonio Luna,FF-151）。

該艦在6月中返回菲律賓，受新冠病毒影響，進入海軍基地前也經過14天的隔離。

2020環太軍演受疫情影響而縮小到僅有2個星期，時間訂在8月17日至31日。雖然一直有「台灣受邀環太軍演，至少是觀察員」的傳聞，但是現在仍沒得到具體邀請。

(中時電子報)