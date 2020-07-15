國內新冠肺炎疫情趨緩，玉山國家公園管理處配合振興旅遊政策，8月推出「三代同遊國家公園」與「2020年國家公園Youth Camp─玉山行」活動，歡迎民眾攜家帶眷造訪玉山園區，享受海拔1200公尺的清涼，感受自然與人文的魅力，還可泡溫泉。

三代同遊國家公園活動，由玉管處與信義鄉東埔村的有機農戶合作，讓民眾親訪牛番茄果園，還可以自製果醬，同時深入原住民部落，體驗布農文化，品嘗在地風味餐，了解原鄉的人文與生態故事。

玉管處輔導東埔村在地農友，從慣行農法轉為友善環境耕作方式，達到經濟與自然保育永續的雙贏成果，為展現輔導成果並引進生態旅遊人潮，所以推動「生活生態在玉山─跟著布農下田趣」活動，讓社會大眾體驗玉山的自然風貌及布農族生態智慧，推廣友善環境觀念。這項活動辦理兩梯次，8月15日與8月29日各一梯次，每梯次40人，適合三代同遊，共享人與自然間的天倫之樂，即日起理線上報名。

玉管處針對高中職生設計的「2020年國家公園Youth Camp─玉山行」，透過戶外活動專業團隊的引導，讓年輕人認識台灣土地的絕頂風光與人文采風，沉浸在玉山的松濤裡；活動日期從8月25至27日，7月16日8時起受理線上報名。

(中時 )