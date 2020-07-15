苗栗縣通霄鎮新埔社區與海僅相隔4米堤防道路，家家戶戶門前卻不時湧出清冽甘泉，立委陳超明下鄉走訪時發現此奇觀，促請水保局台中分局專案輔導，15日再邀集水保局長李鎮洋下鄉現勘，希望為新埔小漁村帶來發展契機，水保局認為海邊擁有自然湧泉的確難得，同意給予農村再生等相關協助。

海邊竟然也有山泉水湧泉，罕見景象就在通霄新埔社區，立委陳超明表示，年前走訪新埔社區時意外發現家戶門前都有一口自然湧泉，詢問新埔社區發展協會理事長黃文生後得知，新埔湧泉自日據時代便已存在，即便在缺水時，仰仗著自百年土地公廟山上水系流下，當地不會有缺水的窘況。

近海地區卻能品味山泉，在台灣地景資料裡非常稀有，加上新埔社區仍保留日式洋房與三合院，能充分感受漁村風情，水保局認為，新埔社區是特殊案例，社區中散佈22處湧泉，非海水倒灌形成，推測可能是山泉水往低處流，到了濱海村落因水壓不同而湧出，將給予專案輔導並改善出水口的周邊環境。

苗縣海線擁有觀光潛力，地方期待自然生態奇觀連結人文元素，可帶動濱海小漁村發展，立委陳超明服務處指出，新埔地區百年土地公廟可賞鷹，爆紅的日落大道能攝日，未來搭配兼具里山里海元素的新埔湧泉，堤頂彩繪風車戲風，新埔小漁港立槳，可望創造國旅新亮點。

(中時 )