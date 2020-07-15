成大醫院15日舉辦器官捐贈宣導活動，去年決定捐出兩歲兒子眼角膜的叢姓男子現身說法，他秀出手臂上兩歲兒子的畫像刺青，感姓表示「兒子過世後把時間還給我，刺青提醒我要用這些時間幫助更多的人」。

叢男與妻子兩年前生下老三，兒子一出生就有唐氏症，屬於遺傳性疾病，兩年來一直為病情所苦，叢姓夫妻也將大部分時間花在3兒子身上。

去年年中，兩歲兒子病重在成大醫院開刀，第1天就須靠葉克膜儀器維生，接下來20幾天，胸部開了7次大刀，叢男在院內看到器捐資訊，就跟妻子商量，如果兒子過不了這關，希望將器官捐出，幫助其他小孩。

叢姓男童因使用葉克膜過久，身上器官只剩眼角膜可用，他斷氣的那一天，正逢叢姓父親生日，叢男壓抑內心悲痛，當天決定捐出兒子的眼角膜。

父親的生日卻是兒子忌日，叢男哀傷半個月後，決定在手臂刺上兒子的畫像，因為兒子名字中有個「暘」字，再刺上一朵代表太陽的向日葵，並標註兒子出生與過世兩個日期，提醒自己「一定要代替孩子幫助更多人」。

叢男在兒子過世後，回到新北市故鄉居住，因為成大醫院舉辦器捐宣導活動，特地開車回到台南，擔任活動志工，他向在場民眾表示「小朋友過世後把時間還給我，我利用他還給我的時間，繼續幫助其他人」。

(中時 )