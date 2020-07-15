三倍券紙本超夯 發出銷售計已突破167萬份 18:102020/07/15 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院期待紙本發售更順利(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 振興三倍券紙本券首日開賣，行政院發言人丁怡銘表示，截至下午5點統計，發出及銷售167萬份，政院期待，藉由今天經驗改進，未來每天都能更順利。 振興三倍券開賣，各地傳出不同狀況，官方還曾管制流量。丁怡銘說，今天因應第一天的熱潮，超商在自己系統上實施流量管制，地圖也有些短暫狀況，但是修復後運作已恢復正常。 他表示，下午5點為止，超商有97.7萬人領券，郵局有69.3萬領券，合計167萬，整體而言秩序良好，領券效率也很不錯。系統也會經由今天的經驗不斷改進，希望每一天都能更順利。 (中時 ) #今天 #順利 #流量 #經驗 #三倍券 #紙本券 #行政院 #丁怡銘 也許您會感興趣 政治熱門新聞 新北市》陳時中挑戰侯友宜 民調出乎意料之外 - 政治 罷免黃捷後繼無力？領銜人徐尚賢吐心聲... - 政治 天怒人怨！三倍券不救急也不救窮 王世堅再批：是為救「他」 - 政治 獨／三倍券「卡卡」向宅神投訴！朱學恒喊話唐鳳：救救大家 - 政治 沒有韓國瑜...羅友志喊話黃暐瀚：1450開始找麻煩了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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