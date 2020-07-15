振興三倍券紙本券首日開賣，行政院發言人丁怡銘表示，截至下午5點統計，發出及銷售167萬份，政院期待，藉由今天經驗改進，未來每天都能更順利。

振興三倍券開賣，各地傳出不同狀況，官方還曾管制流量。丁怡銘說，今天因應第一天的熱潮，超商在自己系統上實施流量管制，地圖也有些短暫狀況，但是修復後運作已恢復正常。

他表示，下午5點為止，超商有97.7萬人領券，郵局有69.3萬領券，合計167萬，整體而言秩序良好，領券效率也很不錯。系統也會經由今天的經驗不斷改進，希望每一天都能更順利。

(中時 )