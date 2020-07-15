台南市政府觀光旅遊局指出，學甲糖鐵自行車道兩側樹木為因應汛期、颱風季節修剪，且由專業廠商施作，並未傷害到樹冠部分，且正值夏季，預計1、2個月內就會再有樹蔭。（莊曜聰攝）

位於台南市的學甲糖鐵自行車道總長3.2公里，串聯已完工的將軍溪、急水溪自行車道，遊客可一路騎到將軍馬沙溝、北門雙春濱海遊憩區吹海風、看海景，在地居民使用率頻繁，近期有民眾發現自行車道路樹疑似「修過頭」，兩側樹蔭全沒了，負責發包施工的南市府觀旅局則解釋，是因應颱風季、汛期來臨才修整，且並未傷到樹冠，不影響樹木生長。

糖業沒落後，原有糖鐵路線逐漸荒廢，其平坦的地形適合改造，加上單車運動興盛，因此有自行車道的相關規畫，並與現有公路車道連接，成為自行車道路網，在南市溪北地區有「大新營糖鐵」、「倒風內海雙溪景觀綠廊」2大計畫，學甲糖鐵自行車道屬後者。

由於沿途有照明、涼亭、綠植栽美化等，吸引附近居民前來散步、運動，學甲區公所則不定期派員維護環境，近日時序進入夏季，花草樹木成長快速，但區公所礙於經費不足，協調觀旅局進行樹木修剪工作。

但有眼尖民眾發現，修剪後的路樹變得光禿禿，質疑廠商技術太粗糙，看起來就像被「砍頭」，而且最近氣候炎熱，民眾少了枝葉遮蔭熱到不行，認為公務人員都在辦公室吹冷氣，無法體會升斗小民心情。

觀旅局指出，為因應即將到來的颱風季及汛期才進行樹木修剪工作，承包廠商之前專責風景區草木修整，相關經驗充足，且並未傷害到樹冠，不影響樹木生長，加上夏季草木生長速度快，最快1、2個月內就能重現林蔭。

(中時 )