電腦製造業一直是我國在全球中的強項，產值連續6年成長，但隨著產業型態轉變，我國電腦製造業成長主要成長來源也由在改變，目前由伺服器最亮眼。

經濟部統計處表示，我國電腦製造業主要包括筆電、桌上型電腦、平板電腦、伺服器、工業電腦等產品，多以國際品牌代工為主，過去20年業者為降低成本，漸將產線逐步移往海外，致使國內產值逐漸下滑，在2006年已降至1千億元以下。近年來，隨著物聯網、人工智慧、雲端運算等新興科技的興起，帶動相關產業之供應鏈需求暢旺，加上2018年下半年起美中貿易升溫，業者陸續將產線移回台灣，致整體產值在當年再度回到千億元水準，2019年升至1,895億元，為2004年以來最高紀錄，年增率達72.1％，已連續6年正成長。

近年來由於智慧終端裝置普及，雲端設備需求增溫，加上大數據、人工智慧等技術提升，帶動伺服器生產快速成長，成為電腦各主要產品中表現最亮眼產品，自2018年及2019年的產值各有66.5％及210.9%的成長幅度，2019年產值達到942億元，創下歷史新高，占整體電腦製造業比重49.7％，將近一半。

包含筆電、平板電腦等的可攜式電腦，為早期國內電腦製造業產值最大貢獻來源，隨廠商生產重心外移而產值逐漸下滑，於2005年降至1千億元以下。2019年受美陸貿易摩擦影響，產值已回升到537億元，年增33.9％。

用於工業自動化設備、服務業（POS、KIOSK、ATM）等工業電腦，近年來因產業自動化需求殷切，帶動工業電腦需求成長，產值皆達3百億元以上，2019年產值達到361億元，創下歷史新高，年增7.1%，近年伺服器產值快速成長，致工業電腦占整體電腦製造業產值比重下降到19.1％。

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(中時電子報)