高雄市長補選今(15日)舉辦號次抽籤，3人分別是民進黨陳其邁1號、民眾黨吳益政2號、國民黨李眉蓁3號。昨日一份民調出爐，陳其邁領先李眉蓁達38.6個百分點。有粉專對此評3字：不意外。

據《美麗島電子報》14日公布的民調，被問到「下個月就要舉辦高雄市長的補選投票，如果現在就要投票，您會投給誰？」結果陳其邁以支持度52.9%，大幅領先國民黨李眉蓁的14.3%、民眾黨吳益政的4.4%。

該民調也用「競選指標」模型進行分析，推估3候選人可能的「得票率」。結果，陳其邁得票率將介於61.6％至65.7％；李眉蓁得票率30.7％至34.2％，吳益政得票率3.7％至5.1％。換算成實際票數，若投票率48％，陳其邁可望獲68萬至72.5萬票；李眉蓁33.9萬至37.8萬票；吳益政則為4.1萬至5.6萬票。若投票率達50％，陳其邁就可望得票70.8萬至75.6萬；李眉蓁35.3萬至39.3萬票；吳益政則為4.3萬至5.9萬票。

臉書粉專「品觀點」直指，陳其邁民調領先李眉蓁「不意外」。不過陳其邁去永齡農場，永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤全程陪同，就很有貓膩了。

不過劉宥彤被問到鴻海創辦人郭台銘是否挺陳其邁時，劉宥彤未正面回應，她表示，陳其邁是目前唯一一位數次造訪，並關心農場發展的候選人，她也認為陳其邁很努力。

(中時電子報)