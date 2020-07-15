振興三倍券15日起開放在郵局可現購，一早大里、霧峰區郵局就湧入欲購買三倍券民眾。（黃國峰攝）

振興三倍券15日起開放在郵局可現購，大里仁化郵局在門口貼上告示，註明今日僅單日發放，避免人流湧現。（黃國峰攝）

振興三倍券15日起開放在郵局可現購，有外籍配偶表示，身分證、健保卡都有了，但就是不能領。（黃國峰攝）

振興三倍券15日起開放在郵局可現購，四大超商也開始讓已預購的民眾領取，一早大里、霧峰區郵局就湧入欲購買三倍券民眾，其中大里郵局平均單人領取半小時就領到，但一次領取多份的民眾則也有等到1個多小時，超商部分，則有出現網路流量不足，平均一張健保卡都要等上個10多分以上，一直到中午及下班時間則又更久，不少民眾等不下去，都說下次再來。

大里區一位陳姓民眾擔心跟領口罩一樣，要排很久，所以清晨5點半就來大里郵局排第一個，幫全家一起領，郵局8點開門，他等到8點40分就領到很開心。也有一位墨西哥籍的外籍新娘，來台灣已經15年身分證、健保卡都有，但是就是不能購買，同樣的情形一位男子拿著全家的健保卡來購買，全家都買到了，唯獨他越南籍的妻子不行，他表示妻子身分證、健保卡都有，但郵局人員就是跟他說無法領，對此郵局表示，電腦就是顯示該二人無法領取，但詳細如何，還是要請當事人，打1996查詢。

大里郵局從上午8點開電腦受理購買振興三倍券，人潮雖未滿到外面，但也是一個接一個，10多個櫃檯人員，開放三個為4人（含）以上專用櫃台，其餘的採隨機方式，同時辦日常業務及接待3人（含）以下購買振興券，多工模式，讓員工忙得不可開交，郵局徐經理得跑到櫃檯外，解決各種疑難雜症，一天下來，徐經理表示多是老客戶，大家都很配合，謝謝大家幫忙。

經實測若只是含3人及3人以下人數領取，平均從開始等待至領到券約花半個小時，但若是含4人及4人以上，平均都要一個多小時，有民眾因而抱怨，跟林佳龍在電視上說的時間，都不一樣，也由於因為是全國同步作業，電腦時快時慢，將近10點時仁化郵局發生大當機，完全不能作業，而大里郵局徐經理表示，只當機了10鐘，很快就排除，但若真的電腦完全不能使用，也會採用人工收件，後續再通知領取。

而超商部份，上午9時開放民眾領取，店員一邊應付日常購物，一邊還要發振興券，真的很忙，而列印小白券的超商機台，也常因上線人數太多，常出現「流量管制中，請稍後再試」民眾得從新操作好幾次才領到，運氣好的10幾分鐘可領到，長時間等待，讓不少民眾紛紛離去，都說下次再來。

複雜領取方式，加上排隊耗時，民眾大多逆來順受，一些民眾頗有怨言，部分民眾表示為何不要就跟幾年前消費券一樣，里長來發就好，也有民眾因為同時要辦郵局業務及領振興券，花了不少時間，重複排了二次隊，與郵局人員發生口角。

(中時 )