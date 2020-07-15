看好IoT物聯網裝置應用市場，華碩（2357）AIoT團隊宣布攜手工業電腦大廠艾訊（3088）及沖鍛設備廠金豐機器，共同簽署合作備忘錄，打造智慧沖壓瑕疵檢測方案，期能帶動產業數位升級、為工業4.0智慧製造開創新局。

華碩AIoT團隊運用「人工智慧視覺檢測系統」，整合艾訊「高階模組化Intel Xeon強固型無風扇工業級可擴充式準系統」，為金豐打造具自動化光學辨識系統功能的智慧沖壓瑕疵檢測解決方案，改善過往仰賴人工目視進行瑕疵檢測方式，並能即時遠端監控生產流程，大幅減少停機時間、機器與人工負荷，同時提供預測維護等優勢，提高企業獲利與競爭優勢。

華碩全球資深副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理張權德表示，在全球化競爭益趨激烈之際，透過此回策略結盟，華碩AIoT團隊將藉此經驗進行驗證與布局，進而降低需高度客製化的AI模型與演算法，最終以大數據分析、探究料件造成瑕疵因素的「全品質分析」，後續將可為各供應鏈提供愈臻完美的智慧解決方案，進一步協助台灣產業數位轉型。

金豐機器總經理曾盛明指出，金豐近年來推展「五化四新」的新營運模式，從產品、設備、工廠、管理、服務等五個智慧化出發，進而衍生出新商業、新設計、新製造、新服務等四個新的營運模式，皆以沖壓產業應用為著眼，期望以加值的服務及軟體為終端用戶創造更高的價值，思維上運用IoT及AI等先進IT技術為架構，整合沖鍛用戶作業及管理上問題，以原有iForming管理系統為基礎，繼續擴散納入智慧沖鍛檢測及其它管理系統整合作全面性推展。

艾訊總經理黃瑞南表示，工廠自動化逐步邁向AIoT與工業4.0時代，海量數據分析能夠改善品質、優化流程，進而提升產業再造，而AI機器視覺與邊緣運算在其中扮演重要角色。透過此回三方協同合作，期能落實國內產業升級、並放眼國際化。

(工商 )