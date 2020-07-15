為落實台中市替代役備役役男勤務編組管理中心任務目標，市府民政局15日召開109年度第一次編管中心工作檢討會議，由民政局長吳世瑋主持。吳世瑋聽取各編管中心幹事及秘書工作報告後指示，為妥善運用備役役男人力資源與專長技能、完備台中市替代役編管中心組織；決議增設各區「輔導員」，以協助秘書推行所轄區域工作，精進備役役男編組及召集各項工作推展。

吳世瑋說，會議是為讓台中市替代役備役役男勤務編組管理中心秘書及幹事熟悉備役役男訪視作業流程，協助編管中心解決推動該項業務所面臨問題，以及討論本年度演訓召集編管中心需協助配合事項；期盼藉這次會議落實替代役備役役男勤務編組管理中心編組及召集相關工作，完備替代役備役制度、強化中央及各地方政府協力合作及聯繫方向，共同精進役政工作。

民政局表示，依替代役實施條例規定，替代役役男服役期滿後，5年內身分轉變為備役役男，按服役類別、專長等納入勤務編組，平時演訓、非常事變或戰時，得視需要召集服勤。

自105年行政院同意各縣市成立編管中心，全國22縣市已全部成立，台中市則成立4個編管中心，是全國成立最多編管中心的縣市，其任務除辦理備役役男的演訓召集，還安排備役役男參與相關公益服務、關懷弱勢團體，協助推動替代役現役或退役役男及其家屬扶慰助事項。

(中時 )