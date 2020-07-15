西濱快速道路與台17線間大肚溪河口潮間帶的高灘地，被濫棄數千公噸的集塵灰、爐渣等有害事業廢棄物，潮來潮往30年，終於要徹底清除了。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

西濱快速道路與台17線間大肚溪河口潮間帶的高灘地，被濫棄數千公噸的集塵灰、爐渣等有害事業廢棄物，潮來潮往30年，終於要徹底清除了。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

西濱快速道路與台17線間大肚溪河口潮間帶的高灘地，被濫棄數千公噸的集塵灰、爐渣等有害事業廢棄物，潮來潮往30年，始終沒徹底清除，一直是關心人士的心頭大患，彰化縣環保局歷經奔走，研議企業友善協助解決問題，已正式上網招標，終於要畢其功於一役。

環保局長江培根表示，台灣早期鋼鐵業產出大量爐碴及集塵灰，當時環保觀念薄弱，常將爐碴混合集塵灰濫倒。大肚溪高灘地遭舉報、監測到集塵灰在2005年，但推回濫倒時間是早在1990年情事。

隨著環保意識抬頭，汙染海岸掀起關心，環保局也要求所轄經濟部第三河川局負責，但第三河川局以案發當時，並非第三河川局轄管，歷經環保抗爭。行政訴訟等程序，環保署也以土壤汙染管制區列管。

這起案子曾掀起沸沸揚揚，經移請彰化地檢署偵辦後，以查無行為人偵結，並經4次調查、3次清理，概估尚有4165公噸集塵灰與爐碴待清除。

江培根表示，為了避免棄置河川公地持續汙染環境，縣府向行政院環保署爭取補助，均因處理費用龐大無疾而終。近期積極與台灣鋼聯股份有限公司及台鋼資源股份有限公司協商，研議企業友善地方及協助地方解決環境問題方案，獲台灣鋼聯公司同意無償處理集塵灰，爐碴由台鋼資源公司無償處理，粗估可節省上億元處理費，行政院環保署方也同意補助1950萬元用以打包、篩分及移除集塵灰等有害廢棄物，已經上網招標。

「年底將恢復海域了」環保局廢棄物管理科長陳金蘭表示，全案清除、篩分及移除工期預計今年12月底前完成。關心人士振奮，沉痾30年，維護河海口濕地、大肚溪野生動物保護區終於有具體行動了。

(中時 )