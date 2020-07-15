新北特有種─青農力太極便當，8月2日起開放預購。（朱銘美術館提供／許家寧新北傳真）

新北市長侯友宜（右）和朱銘美術館長賴素鈴品嘗新北青農太極便當。（朱銘美術館提供／許家寧新北傳真）

新北市府在金山三處景點，打造「光，和__作用」藝術展演，點亮暑假的夜晚。（朱銘美術館提供／許家寧新北傳真）

暑假金山越夜越美麗！朱銘美術館自8月1日至31日，除了每周六晚間「夏夜開館」免費入館外，更與新北市府農業局攜手，在金山三處景點，打造「光，和__作用」藝術展演，在周六夜晚推出繽紛璀璨的光影盛宴，邀民眾上山下海玩透透。

新北市府將人文藝術結合金山景觀，邀請20位藝術家，在朱銘美術館、中角灣、磺港漁港以及櫻花公園，以「光，和_作用」為主軸，展出精采作品並搭配絢爛光雕投影，從白天到夜晚，藝術品和光雕交互作用，譜出四地各具特色的美麗篇章。

為方便民眾參與，8月起每周六，自上午11時到晚上9時半，免費接駁車從朱銘美術館發車，中途停靠櫻花公園、磺港、中角灣，在地業者辰社旅行社提供免費敞篷雙層觀光巴士「金包里號」，在周六晚間載運遊客暢遊藝術季，飽覽金山山海藝術美景。

朱銘美術館表示，認識土地，就從最簡單的便當說起！8月2日起限量「新北特有種－青農力太極便當」，即日起可上朱銘美術館商城預購，含參觀門票和雙主菜便當，使用在地當令食材，產地直送，打造營養健康的餐點，以藝術力挺青農力。

(中時 )