1MORE萬魔聲學在台推出1MORE ColorBuds時尚豆真無線耳機。與2019年的1MORE Stylish時尚真無線耳機相比，ColorBuds時尚豆真無線耳機全面升級，除了聲音效果外，機身比一張A4還輕巧，在續航力上可連續使用22小時，貼心提供四副入耳式矽膠耳套，依照消費者耳廓自由搭配使用。

1MORE ColorBuds時尚豆真無線耳機採用迷你尺寸設計的全頻動鐵單元設計，以提升音效的細緻度及臨場感，完整還原聲音的各層細節。 同時，ColorBuds時尚豆真無線耳機由榮獲四次格萊美獎的錄音大師Luca Bignardi親自定調，造就均衡聽感與純音質，能如實呈現各種場景所帶來的臨場及聲音的和諧度。

1MORE ColorBuds時尚豆真無線耳機充電盒以亮光UV的材質，宛如鍍上一層鋼琴烤漆。1MORE ColorBuds時尚豆真無線耳機全機尺寸縮小約30％，耳機更迷你，整機總重量為40.3克。而單隻耳機僅重4.1克！除了輕巧特色外，ColorBuds時尚豆真無線耳機更採用符合人體工學設計，針對多種耳朵輪廓變形進行測試，結合耳道大數據資料分析，而設計了所有耳朵皆合適，便於穩固攜帶且不易掉落的耳機形態。此外，ColorBuds時尚豆真無線耳機考量消費者需求，更提供四副不同尺寸的入耳式矽膠耳套，能依照個人的耳廓大小自由搭配，不僅能擁有最舒適的配戴體驗，更為耳機達到量身訂作的效果。

1MORE ColorBuds時尚豆真無線耳機採用高通CVC 8.0雙麥克風智能通話降噪技術，能有效隔絕外部噪音，輕鬆享受清晰的通話品質。（1More提供／黃慧雯台北傳真）

ColorBuds時尚豆真無線耳機採用高通CVC 8.0雙麥克風智能通話降噪技術，單邊耳機擁有雙麥克風，上方用於環境收音，而下方麥克風主要收錄人聲，相互配合完成環境噪聲的去除同時對人聲的增強，在日常通話與使用中，能有效隔絕外部噪音，輕鬆享受清晰的通話品質。

1MORE ColorBuds時尚豆真無線耳機使用Bluetoothㄒ5.0、採用高通晶片，充電接口則為Type-C；而音訊編解碼器方面支持AAC及aptX，分別針對Android與蘋果iOS系統進行音質的優化處理，逼真的重現音樂的每個細節，本次也加入IPX5防潑水防汗功能，讓消費者無懼氣候變化或運動汗水，仍能享受音樂所帶來的震撼快感。

ColorBuds時尚豆真無線耳機為滿足消費者多元需求，於效能全面升級，在播放及通話能持續使用22小時超高續航力，而快充只需15分鐘即可使用2小時；ColorBuds時尚豆真無線耳機可透過敲擊耳殼自動播放及暫停功能，支援單邊獨立配戴播放音樂或通話，任何形式都能自在享受出眾音樂饗宴。除了擁有全面性的功能升級外，ColorBuds時尚豆真無線耳機一次推出了4款新色設計（幻夜黑、櫻花粉、流光金及蜂鳥綠），提供給消費者更豐富的選擇。

ColorBuds時尚豆真無線耳機目前已於中華電信和遠傳電信全台門市火熱開售，後續將在誠品書局、三創生活園SYNTREND、全國電子全台門市、德誼數位全台門市及東京快遞耳機館（HIFI店）等線下通路及Yahoo商場、MOMO購物、PChome購物、東森購物與UDN買東西等各大線上平台正式銷售，售價NT$3,290。

(科技)