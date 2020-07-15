員榮醫療體系重金引進最高階電腦斷層掃描儀，今年再添購高階磁振造影、數位乳房攝影，及雙能量骨質密度檢查等最新儀器，讓南彰化地區民眾可就近檢測、追蹤，透過精密設備發現微小病灶，早發現早治療，避免遺憾。
總院長張克士15日宣布「高階醫學影像中心」正式成立，彰化縣長王惠美、衛生局長葉彥伯，縣議員張雪如、凃俊任、劉惠娟與各級民代、里長都應邀到場參加開幕典禮。
張克士表示，近年員榮醫療體系不斷延攬優秀人才，建立專業醫療團隊，投入發展急重症救護，成立心導管中心、高階電腦斷層掃描，更率先導入AI人工智慧系統輔助判讀肺癌篩檢結果。
75歲朱阿嬤2年前發現肝硬化後定期超音波檢查追蹤，年初因腹痛由員生醫院院長郭武憲安排高階磁振造影檢查，發現各1.6公分和1.9公分的腫瘤，立即在院內安排實施肝癌射頻燒灼術治療，傷口微小、恢復快，上個月再度追蹤，情況穩定良好，重新回歸正常的愉快生活。
另有2名患者經低劑量肺癌篩檢、乳房攝影檢查，及時發現結節、小腫瘤等早期肺癌、乳癌，均以微創手術切除後，完全沒有移轉，手術傷口復原後只需定期追蹤。
張克士說，期望高階影像醫學中心的成立，能讓受檢者與醫師掌握先機、精準診斷與治療，節省醫療費用、更能享受人生；尤其磁振造影並無輻射劑量，是全身健檢的好選項。預防勝於治療，呼籲大眾超前部署，關注自身與家人的健康。
(中時 )
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