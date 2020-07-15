振興三倍券正式開跑！台北寒舍艾美酒店祭出豐富的住房與餐飲禮遇，即日起至9月30日推出「平日住宿免費升等」好康活動，週日至週四持振興三倍券3,000元之紙本實體券，消費入住酒店的限定專案，選擇以「彈性房價」或「精選房價包含早餐/加一元含早餐」入住，即享豪華客房免費升等至主管套房，每日限量5間，輕鬆體驗時尚奢華的都會輕旅行。

寒舍艾美酒店餐飲則祭出「饕客樂饗 禮遇放大」多項優惠，持振興三倍券200元之紙本實體券，可享北緯二十五300元內的無酒精飲品1杯，盛夏首推清新酸甜的「金黃檸檬」咖啡、擁有迷人香氣的「楓糖醇釀」咖啡，或於巧克光廊可選購原價180元以內的蛋糕兩片或原價120元的艾克力三個，人氣品項包含：巧克力蒙布朗、糖霜檸檬塔以及梅果伯爵聖荷諾等精緻蛋糕，標榜超值折扣省很大。

連續2年榮獲米其林餐盤推薦的「寒舍食譜」，優惠促銷三倍券加碼，即日起至8月31日，週一至週四憑實體振興券3,000元即可享「暢饗米其林」點到飽活動的三客午餐，活動原價午餐每人1,180+10％元，現省近900元，約77折的超值體驗，精選八大類菜色包含前菜小品、廣式燒味、飯麵主食、港式點心與甜點等，限定35道佳餚讓消費者點到滿足、吃到飽。另外，9月30日前，凡持振興三倍券500元之紙本實體券，可購買原價700元的XO醬禮盒，主廚精心炒製的精華醬料。

響應寒舍集團回饋活動，7月15日至12月30日全館持振興三倍券之紙本實體券，至寒舍艾美巧克光廊、北緯二十五、探索廚房及寒舍食譜，單筆消費滿仟贈10％回饋金。1,000元可抵用1,100元、1,200元可抵用1,320元、1,500可抵用1,650元，以此類推，最高可使用10,000元抵用11,000元。

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