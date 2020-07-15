CATCHPLAY＋影音平台新增HBO GO服務專區。（CATCHPLAY提供）

台灣原生的國際影音服務CATCHPLAY＋，15日宣布與華納媒體「HBO GO」合作，推出專屬服務專區，全館上架到CATCHPLAY＋影音平台，讓用戶只要憑一個帳號，就即可同時看到CATCHPLAY＋與HBO GO共超過15000小時的優質影視作品，龐大經典片庫除了有《冰與火之歌：權力遊戲》全8季、《西方極樂園》全3季、《核爆家園》、《美麗心計》全2季、《慾望城市》全6季等HBO經典旗艦內容之外，更包含山下智久全英語演出的新作《極地闇殺》、《新梅森探案》也將同步零時差播出，外加豐富的獨家節目和親子內容等。

此外，CATCHPLAY＋原有強檔電影如《寄生上流》、《幸福綠皮書》、《返校》和飆速上架的院線電影如《蜜蜂與遠雷》、《美好拾光公司》等，另外，更有近期上架的全球話題夯劇《正常人》等獨家精選劇集。CATCHPLAY集團執行長楊麗貞表示：「希望HBO GO的加入，讓新用戶成長的動能可以增加百分之50，我們也積極在接洽韓劇、日劇，希望能引進更多精彩內容，吸引更多付費用戶的加入。」

楊麗貞透露：「跟HBO GO的合作在疫情以前就在談了，這個整合談了將近3年。OTT平台的經營就像在打持久戰，投入的預算和時間都很多，而我們一直以來都很謹慎，命懸一線地在做每個決定。」她也分析：「串流平台從一開始的百花齊放，我認為接下來會面臨到的就是縮收整合，或是被買下併購，甚至是被消滅了。亞太地區的單獨業者，如果不和海外其他地區合作的話，其實會很難走下去。所以我們覺得，與其和大家打來打去，不如一起合作，享用一塊大餅。」CATCHPLAY＋也樂觀與其他內容供應商或系統業者等展開合作，創造「百享」專區。

2016年CATCHPLAY＋影音平台先後於台灣、印尼與新加坡三地營運，憑藉著許多獨家上架的強檔內容、全程無廣告的優質服務體驗和結盟各市場強勢夥伴的推廣，至今已累積了3地註冊會員數達600萬、付費用戶破百萬的好成績；而在發行《我們與惡的距離》時，更創業界首例，攜手華納媒體將優質台劇帶向國際。

新推出的「雙享無限看」方案每月僅需250元，CATCHPLAY＋更祭出限時優惠，目前申辦前3個月優惠價599元，就可以全部一季不漏、一刀未剪、全球同步零時差，盡情觀賞不斷更新上架的強檔電影、獨家歐美影集和旗艦台劇。

(中時 )