根據一項交通統計，台中市北屯區今年1至6月因交通事故導致傷亡人數計2199人，其中騎乘機車事故傷亡1897人，占全般傷亡人數86％，機車族在道路上屬於防護力較低的弱勢族群，為加強宣導機車交通安全觀念，台中市警五分局製作案例宣導影片，以臉書、Line群組等宣傳，網友直呼：「故畫面好驚險！」。

台中市警五分局在后庄里社區治安會議中，播放車禍事故剪輯影片，包括，大貨車因視線死角，一旁騎車不慎被撞倒在地，另行人走路低頭穿越馬路遭機車撞飛等案例，嚴肅畫面及輕鬆解說中，提醒駕駛人遵守道路交通規則，民眾學習交通安全自保之道。

警方彙整的案例計有7則，包括，支道車應禮讓幹道車先行左轉車應禮讓直行車先行、左方車應禮讓右方車先行、遵守標誌標線號誌指示，不闖紅燈、不逆向行駛、保持行車安全距離，以真實案例讓民眾有所警覺。

台中市警五分局長郭士傑指出，駕駛人應有「安全駕駛」、「防禦駕駛」觀念，所謂「安全駕駛」，亦即遵守路權及交通規則，而「防禦駕駛」，則是要有危險意識，預測可能發生意外之情境，採取必要措施，避免潛在危險。

市警五分局呼籲，開車上路時應遵守路權優先順序，駕駛人應該養足精神，避免注意力不集中導致發生交通事故；另交通事故大多是駕駛人為了搶快那1秒鐘，強行通過路口，所以提醒民眾，為了行車平安，建議駕駛人應提早出門，別因為趕時間而疏忽交通安全，行車多禮讓，平安有保障。

(中時 )