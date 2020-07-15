漢光演習連日在各地展開，蔡英文總統今在臉書表示，原則很明確：「仗要怎麼打，部隊就怎麼練；作戰任務在哪裡，部隊就在哪裡訓練。」當後備軍人和全民力量共同支援國軍，台灣一定會更安全。

總統今在臉書指出，這幾天，漢光36號演習正在全國各地進行中，她也視導了一部分操演，驗收國軍部隊的訓練成果。

她說，其中，這次演習有個重要的改變，她特別要和大家分享：後備軍人首次參與105榴彈砲射擊任務，後備兵力在演習中的角色與任務大幅提升！

總統指出，後備弟兄姊妹能在聯合作戰任務扮演多元的角色，如何透過後備動員的改革，讓常備、後備部隊一起防衛國家，這是現階段國防事務改革的重點之一。

總統說，今年的漢光演習中，國軍就在台中的甲南海灘，動員了後備兵力，和現役官兵一起參與「105榴彈砲射擊任務」。照片中這些流著汗投入演習的後備弟兄姊妹，許多正是在地的台中人。

總統強調，「我們的原則很明確：『仗要怎麼打，部隊就怎麼練；作戰任務在哪裡，部隊就在哪裡訓練。』」當後備軍人和全民力量共同支援國軍，台灣一定會更安全！國軍加油！

(中時 )