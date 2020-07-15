時值日本腦炎流行高峰，疾病管制署14日公布台中市今年首位感染日本腦炎確定病例，台中市衛生局經過疫調，發現確診的潭子區50多歲男性，因工作關係平日在南投租屋，其租屋處附近有水稻田及鴿舍，研判於租屋處周邊感染可能性較高。

台中市衛生局指出，依衛生福利部疾管署資料顯示，截至目前全國共有13例確診病例，個案活動地附近多有高風險環境；此次台中市確診病例於6月24日出現發燒、頭痛、嘔吐症狀，並於6月25日就醫，因症狀未改善於26日再次就醫並收治住院，經通報檢驗於7月11日確診，目前已出院，同住者亦無疑似症狀。

經過疫調，發現該名確診男子因工作關係平日在南投租屋，周六周日才回台中住家，其租屋處附近有水稻田及鴿舍，研判於租屋處周邊感染可能性較高。

台中市政府衛生局將持續調查住家1公里內其他高風險場所並懸掛捕蚊燈，也提醒民眾平時加強防蚊措施並接種日本腦炎疫苗，以降低感染風險。

衛生局長曾梓展表示，國內傳播日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，請民眾儘量於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、動物畜舍或池塘等高風險環境附近活動，建議可穿著淺色長袖衣褲並使用衛福部核可防蚊藥劑，家中也可裝設紗窗紗門、蚊帳及捕蚊燈等防蚊措施。

(中時 )