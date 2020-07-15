水土保持局南投分局與參山國家風景區管理處合作，策畫「花仙子趣農村—走進八卦山，玩出農村WAY」遊程，聯合在地農村推出深度旅遊行程，包括茉莉花、紅磚工藝、茶香體驗等，使用農遊券與振興三倍券，還有專屬優惠。

水保局南投分局長陳榮俊表示，以八卦山周邊農村為軸線的9條體驗遊程，串聯彰化縣花壇、大村、社頭、埔鹽、芬園、二水、二林等鄉鎮，以及南投縣南投市與名間鄉的農村社區，涵蓋登山健行、農事體驗、生態觀察、文化巡禮、在地美食及手作體驗等，讓民眾感受樸實農村魅力與樂趣，並且將農遊券用於農業體驗或農特產品採購，為農村經濟注入新活水。

陳榮俊說，農村遊程將帶領民眾走進順達窯場體驗創意磚雕，花樹銀行品嘗木桶餐食，花壇鄉農會茉莉花午茶；還能滿足不同族群的喜好，大朋友可以參訪西斗各酒莊，小朋友到清水岩觀察獨角仙生態，青年朋友則可探訪八堡圳，一窺傳統技藝、產業及黑泥田。

參山風管處表示，八卦山軸線包含虎山岩、松柏嶺等，蘊含生態產業、茶產業等，極具在地特色，民眾可以挑選彰化、南投農村遊程，以2天1夜搭配安心旅遊補助，盡情體驗台灣農村風情。詳細介紹與訊息，可上FB「農村小童」粉絲專頁查詢。

(中時 )