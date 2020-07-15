性生活不滿足竟動手施暴男友，香港一名女子，因為不滿男友床上不持久，拿吹風機「烤小鳥」，導致男子下體受傷起水泡，幾天後傷口好不容易結痂，女友竟將結痂摳掉，還用熱水淋大腿，受不了女友多次動粗，男子決定報警提告。

這名32歲的男子在2018年認識大自己6歲的女友，交往沒多久便開始同居，去年有結婚打算，加上男子本來就想買房，看過房之後便簽約，想不到女友知道後，竟抓狂用鐵凳毆打頭部、用熱水淋大腿，甚至用剪刀刺胸口。

不只這樣，女友曾多次表示男友床上不持久，不僅抓頭撞嗆、亂咬人，甚至某次男子幫女友吹頭髮，她突然抓住生殖器用吹風機狂吹，造成下體灼傷，等到傷口快好又再次傷害，痛苦的男子決定提告。

之後女友被依蓄意傷人、襲擊致構成身體傷害等5罪起訴，至於為何不分手，男子說曾將股票賺的50萬港幣（約台幣190萬元）借給女友，但對方一直沒有還錢，因此無法輕易與女友分開。

(中時電子報)