台塑麥寮六輕煉製二廠今上午發生火災事故，傳出有2員工受到輕傷。為避免該災害擴大，勞動部職業安全衛生署中區職安中心對失火的單位場所先予以停工處分，並持續調查有無違反職安法相關規定。

職安署指出，這次發生火災的區域為台塑石化麥寮一廠的煉製二廠，大約在上午9時許發生火災，中區中心於9時30分許接獲消防署及台塑石化公司通報，立即派員前往瞭解災害狀況，同時也掌握現場有2名勞工受輕傷，其中1名左肩挫傷口，另1名眼睛感覺刺痛。二名受傷勞工經治療後已返回工作場所，其餘無任何傷亡。

職安署表示，經初步清查後，瞭解係台塑石化煉製二廠RDS#2單元（第二套重油加氫脫硫單元）因胺液吸收區異常發生火災，在發生事故後，台塑已立即採取洩壓緊急停車，並啟動緊急應變機制。現場經消防署描述，消防人員於上午9時16分到達現場並搶救，在中午12時19分左右火勢已控制並撲滅，確實起火原因仍在調查中。

(工商 )