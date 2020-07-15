根據產險公會統計，產險上半年簽單保費528億元，較去年同期成長近6％（5.86％），其中成長率最高前三項商品分別是航空險、工程險以及其他財產責任險，上半年成長率都逾18％。

然因航空險、工程險、以及其他財產責任險等3項簽單保費金額5.1億元、45.01億元以及36.52億元，三項保費佔產險簽單保費還未達2成，對整體險產險簽單保費挹注依然較為有限，加上汽車強制險、意外責任險及傷害險上半年都出現負成長，使得上半年產險簽單保費成長率和汽車險保費成長率相當，至於汽車損失險上半年成長率為5.21％，汽車任意責任險成長率則是6.77％。

至於上半年成長率增加最多的是航空險，航空險包括機體險及乘客責任險、第三人責任險。對於全球航空業客機營運幾停擺，但航空險保費卻大成長的原因，產險業者透露主要是來自機體險保費入帳有關，因為去年6月份航空險保費為0.6億元，今年6月航空險保費來到2.9億元，使得前6月份成長率大跳升，甚至超過近二年成長率最高的工程險。

工程險持續保持高成長率的原因則是和離岸風電以及大型工程動工有關，今年上半年工程險45.01億元，成長率達37.26％。

因受新冠疫情影響，不少產險業者在今年第一季投資收益明顯受到相當大影響，然在第二季股債市價格回升後，產險業者投資收益也跟著回升，如國泰產險上半年稅後盈餘已來到11.3億元，每股盈餘為3.69元；產險業的龍頭─富邦產險由於該公司承保業務及投資績效皆維持良好表現，累計前6月簽單保費收入較去年同期成長8％，累計前6月稅後淨利25.88億元，較去年同期成長22％。

其他產險業者上半年獲利雖不如富邦產險、國泰產險高，然各家產險在投資收益回升後，不但虧損縮小甚至多家已公司都已出現獲利。

(工商 )