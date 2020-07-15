再生能源、回收再利用事業領域不斷擴大，廢棄物處理廠崑鼎（6803）上半年合併稅前獲利6億536萬元，比去年同期微幅成長，每股稅前獲利9.02元；法人指出，崑鼎太陽光電售電業務及水資源處理市場的營運在下半年進入旺季，預估全年的營運績效會比去年成長，並連續9年賺一個資本額以上。

崑鼎的再生能源收入，主要是太陽能售電業務；崑鼎的太陽光電地面型併聯發電營運，以及水面型併聯發電運轉，近三年來的營運貢獻度，每年都有成長。岡山廠的售電量及發電量皆創10年新高。

市場預估，崑鼎今年的售電業務營運占整體營收，將首度突破3成，會是歷年來高點。回收再利用的業務，則包括水處理、底渣再利用、有機廢棄物處理等營運收入；崑鼎指出，去年，這塊營運的收入，在公司整體營收的營占比都超過40％。

先前主要以焚化爐操作與廢棄物管理業務為主的崑鼎，近年來在國內焚化爐禁建等政策趨嚴，逐漸陸續增加 太陽能發電、循環處理再利用等營項後，營收及獲利能力逐漸提升。

崑鼎指出，在太陽光電售電業務量的增加，再生水廠等循環處理再利用等營項多元，以及爭取前瞻計畫中軌道建設的維護業務、結合政府南向政策，參與越南、馬來西亞等東南亞地區標案，預期未來幾年，應仍可保持營運成長。

(工商 )