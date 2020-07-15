中央銀行15日公布今年6月銀行承作人民幣業務概況，統計到6月底的存款餘額降至2411.73億元，較上個月轉紅後再度翻黑，減少52.01億元、減幅2.11％，並成為2014年2月以來的6年5個月新低規模。央行官員觀察主要減少來自於DBU（外匯指定銀行）部分，並分析法人戶與個人戶都有減少，涉及如電子業支付貨款匯出、存款流向購買基金等因素。

此外，盤點各家台資銀行的人民幣各天期最優惠利率存款，包含1個月期的日盛銀1.5％、3個月期日盛銀1.9％、6個月期日盛銀2％、9個月期合庫銀1.45％，以及1年期的合庫銀1.45％。

中央銀行15日公布6月銀行承作人民幣業務概況，規模從上月底2463.74億元降至2411.73億元。其中DBU從2144.27億元減至2082.6億元、減幅2.88％，但OBU（國際業務分行）則增加，從319.47億元成長至329.13億元。

央行官員也說，看到DBU法人戶和個人戶都減少，認為也可解讀是因利率越來越不吸引人，投資人不如過去喜愛人民幣。但也坦言雖然人民幣利率下跌，但對照其他許多國家甚至不到1％卻是更低。

(旺報 )