江振誠返回台灣，期望將所知所學傳承給下一代料理人。（牽猴子提供）

耗時2年完成的紀錄片《初心》，講述聞名世界的台灣名廚江振誠（André Chiang）面對食物、生活皆追求完美的態度，也揭開他捨棄名利、結束新加坡米其林二星餐廳的原委。江振誠日前於個人臉書首曝電影預告，引起網友熱烈迴響，有人直呼「看預告就哭了」，江振誠也坦言自己看完也哭了，光預告就藏著大顆洋蔥，他表示：「《初心》這部影片所記錄的，是我料理生涯中做過最大的決定，短短100分鐘卻是我廚師生涯30年的縮影。」

江振誠是史上橫跨米其林、世界50大及全球百大名廚榜的唯一華人名廚，堪稱亞洲餐飲界的傳奇人物，紀錄片《初心》完整紀實他將新加坡米其林二星餐廳「Restaurant ANDRÉ」結束營業，並回到家鄉台灣期望將所知所學傳承給下一代料理人的心路歷程。片名取作《初心》，除了映照多年前江振誠的個人自傳，也流露近幾年他走在廚師這條路上的心境，「從拼了命追求最極致的完美與榮耀，到最後發現『完美』的最後一塊拼圖，不是功成名就，而是放下，一種回盼初心，內心滿足的快樂。」

預告最後，他講到曾有一位小男孩對他說「我想要當米其林主廚，跟你一樣」，江振誠卻回「不，當一個開心的廚師就好」，他希望做最真實的自己，不為任何人。而本片對白因混合中文、英文、法文，最終中文字幕為求精準，江振誠要求親自與翻譯一字一句校對，感受到他追求完美的極致落實在各種細節中。

江振誠也期待邀請全台3000位偏鄉地區的孩童及正在餐飲路上努力的年輕人們一起觀賞電影，將這部片獻給懷抱信念且永不放棄的每一位造夢者。他也將親自出席映後，「我的使命終將是要回到故鄉來帶領更多的台灣年輕人，給我的土地—台灣。」該片預計8月21日於全台32家戲院搶先全球上映，堪稱2020年至今台灣上映規模最大的紀錄片。

(中時 )