今天(15日)為振興三倍券正式領取的日子，果不其然各地超商、郵局都出現排隊潮，系統也不堪負荷當機暫停，加上高溫炎熱，民眾叫苦連天，火氣超大。對此「宅神」朱學恒也在臉書大酸特酸，問行政院長蘇貞昌「說好的殺氣騰騰唯你是問呢」？

有感於三倍券首日亂象，朱學恒在臉書分享了當初蘇貞昌要唯數位政委唐鳳「若有問題唯你是問」的，發言人解釋是調情的新聞，並提問：「海大富除了調情外，不知道立了軍令狀唯你是問，問了沒啦。又暫停又當機又排隊，說好的殺氣騰騰唯你是問呢？」

不少網友有感，貼出自己排隊照片，更表示「早上09：00到現在17：00才完成84個，我拿127號，要排到什麼什候啊」、「沒有人發現三倍卷包裝得很浪費錢嗎？」、「大熱天走路去7-11領，店員說都當機明後天再來⋯」，其他人也留言：「中央說是各超商的問題，跟民進黨毫無關係」、「人民有排隊，表示政府有做事」、「今天的口號是我不急，你先領」、「時空背景不一樣了嘛」。

海大富除了調情之外 不知道立了軍令狀唯你是問，問了沒啦 又暫停又當機又排隊 說好的殺氣騰騰惟你是問呢？ 民進黨婦女部 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年7月15日 星期三

(中時電子報)