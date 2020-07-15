嘉義市長黃敏惠鼓勵親子多搭電動公車玩科學168活動。（廖素慧攝）

嘉義市區公車中山幹線及66路時刻表。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市區公車路線圖。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市科學168教育博覽會16日開幕，市府歡迎親子多搭電動公車，16日至20日搭乘「市區66路光林我嘉線」、「中山幹線」到現場參加活動就送乖乖，每天限量500包，送完為止。

市府交通處表示，7月16日至7月20日科學168活動期間，搭乘「市區66路光林我嘉線」到港坪公園下車，或搭「中山幹線」到金山路口站下車至活動現場，可向現場工作人員領取限量乖乖兌換券，持兌換券及出示「愛嘉義APP」公車即時動態頁面，到光林我嘉公車服務處可兌換乖乖1包。

交通處表示，科學168博覽會期間，市區66路光林我嘉線每日雙向增開8班，由原本40班增加為48班；中山幹線每日提供70班次，每天共有118班次公車。

外地遊客可於嘉義車站前候車亭搭中山幹線，或在車站對面大三通公車站搭市區66路光林我嘉線，也可在後火車站轉運中心搭市區66路光林我嘉線或中山幹線至科學168會場。

交通處表示，嘉義市公車搭乘人次統計至7月12日有9萬5419人次，去年同期是7萬6296人次，目前成長25％，其中，中山幹線自6月1日至7月12日有2萬4995人次搭乘，平均每日595人次，去年同期市區1路每日平均292人次，此外，市區7路自6月1日由20班增加為40班，有2887人次搭車，去年同期約1029人次。

交通處表示，即日起至今年12月31日止，持電子票證悠遊卡、一卡通即可免費搭乘中山幹線、市區66路光林我嘉線，民眾可上公車動態網站或用手機下載「愛嘉義APP」查詢公車到站時間。

(中時 )