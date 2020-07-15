日本Square Enix官方授權、易亨數位代理發行的放置型手機遊戲《魔力寶貝：放置版》今（15）日正式在雙平台上線，遊戲以經典線上遊戲《魔力寶貝》為基礎所開發的創新放置類手機遊戲，為玩家帶來耳目一新的遊戲體驗。而先前的事前登錄活動中，已有超過15萬玩家參加，現在登入遊戲不僅有多樣開服活動，還能夠領取到豐厚的遊戲獎勵，邀請玩家們齊聚法蘭城，重回昔日的冒險旅程！

保留《魔力寶貝》經典元素 美術風格重新繪製

遊戲內保留《魔力寶貝》的經典元素，亦針對現代玩家的美術風格，重新繪製人物、場景，讓經典煥發全新魅力，同時帶給玩家昔日的感動！此外，遊戲也為每種人物打造數百種的造型組合，像是紳士晚禮服、帥氣機車風造型、節日服飾，讓玩家騎上霸氣蛟龍坐騎，瞬間成為法蘭城最矚目焦點。眾多造型、坐騎、寵物，玩家都可以按照自己喜愛任意搭配，成為獨一無二的法蘭城勇士，而收集到指定外觀組合，還可以獲得額外的屬性加成。

紳士禮服套裝(智冠遊戲 提供)

龍族血統套裝(智冠遊戲 提供)

創新放置玩法 輕鬆暢玩

《魔力寶貝：放置版》首次加入創新的放置升級玩法，告別漫長且枯燥的升級過程，除了可以體驗採集場、百人道場、學院考試等多種特色玩法，輕鬆賺取財富收益之外，還可以號召戰友們組隊、攻打跨服BOSS，一起打寶刷怪、盡情暢玩！而玩家每天都可以挑戰資源副本，獲得成長所需的關鍵材料，而下次挑戰則可直接進行掃蕩，領取大量獎勵。

材料副本(智冠遊戲 提供)

挑戰材料副本(智冠遊戲 提供)

暖心萌寵 隨同作戰

遊戲內擁有超過數十種寵物，包括可愛使魔、帥氣地獄獵犬、呆萌印第安仙人掌等。玩家可通過野外捕捉將寵物收入囊中，並根據自身需求進行培養，然而也可以與寵物一同出戰，最多可上陣5隻寵物。

寵物印第安仙人掌(智冠遊戲 提供)

寵物地獄獵犬(智冠遊戲 提供)

登入得萌寵 豐厚獎勵等你來

自事前登錄活動開跑以來，已超過15萬玩家加入，成功解鎖所有里程超值獎勵超萌寵物「大地鼠」、寵物進階藥、初級血統精華、神兵進階丹、寶石碎片、翅膀進階丹、初級精靈魔晶等多重好禮。為慶祝遊戲正式上市，官方推出一系列好康福利活動，連續6日登入即送金色星級夥伴裝備，還有限定稱號「邁步前進者」及「棒球服」限定時裝，讓你帶回家！感興趣的玩家可關注《魔力寶貝：放置版》官方網站、官方Facebook粉絲專頁。

《魔力寶貝：放置版》事前登錄突破15萬人 好禮領不完(智冠遊戲 提供)

(科技)