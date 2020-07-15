美國總統川普14日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，被問到為何仍有非裔死於執法人員之手時，川普反覆說道，「白人也有被殺死，白人死更多」。但事實上，過去的統計顯示，非裔被執法人員奪命的機率，是白人的2到3.5倍。

這不是川普在種族議題上，首度出現類似轉移焦點的說法。2017年白人至上團體在維吉尼亞州夏綠蒂維爾遊行，引來反種族主義者抗議，雙方爆發嚴重肢體衝突，一名新納粹份子駕車蓄意衝入對方隊伍，鬧出人命。

這場種族仇恨衍生的暴動，造成至少3死34傷。但川普當時強調應該各打50大板，「有一邊的團體很壞，但另一邊的其他團體也很暴力，沒人敢這樣講，我現在就要講。兩邊都有好人，也都有很壞很壞的人。」

這一次，面對非裔佛洛伊德之死，引發的全美反種族歧視抗議潮，川普說，「這件事很可怕。」但主持人問道，為何還有非裔死亡，川普很快回應，「白人也有，白人也有。你這這問題太恐怖了，白人也有。白人（遇害）更多。白人更多。」

但川普的說法其實沒有根據。英國《衛報》過去的調查報導指出，2015到16年，在美國發生的警察殺人案件中，非裔死者是白人的2倍以上。美國《華盛頓郵報》也曾分析，2016年因執法人員而死的人當中，非裔死者是白人的2.5倍。《美國公共衛生期刊》2018年更指出，非裔遭警察殺害的機率，是白人的3.5倍。

(中時 )