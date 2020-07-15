驚悚電影《家靈》今年初於日舞影展首映大獲好評，奇特結局更被譽為2020年最佳恐怖電影之一，並獲得「爛番茄」滿分推薦。創新的題材，以3代同堂的女性角色為主，結合失智症、日式恐怖風格等多元元素，加上3位實力派女星艾蜜莉莫提梅、蘿蘋納文、貝拉希斯寇特的精湛演出，電影《家靈》本月初在美國上映，上映首周僅在全美69家汽車電影院上映，首週開片票房即刷新美國4月以來票房紀錄，截至目前為止，更蟬聯全美雙周票房冠軍，小兵立大功。

對於片中所闡述，關於因家族記憶、家人情誼的羈絆而生的恐懼，曾出演過多部恐怖片，此次飾演面對一步步失去記憶與人性的母親，卻愛莫能助的女主角凱伊，艾蜜莉莫提梅形容：「我們都來自家庭，而家庭關係向來複雜。你總是不斷感到內疚、遺憾、怨恨以及愛。這些情緒不斷地替換、來來去去。我覺得這種感覺非常貼近我的真實生活。」

《家靈》故事講述獨居老人艾德娜失蹤了，她的女兒凱伊和孫女小珊在接獲警方通報後，急忙從墨爾本趕回鄉間的祖厝。警方和當地居民組織了搜索隊在樹林裡展開搜尋，不料，艾德娜卻突然自行返家，原以為只是阿茲海默症病況加劇，艾德娜完全記不起這些天到底去了哪裡或是經歷過什麼事。平安返家的艾德娜卻好像變了一個人，她的行徑越來越古怪，甚至變得危險，不僅艾德娜感覺到屋裡有股神秘的力量在操控著她，就連凱伊和孫女小珊也逐漸迷失，這個「家」變得越來越暴戾。該片將於8月7日在台上映。

(中時 )