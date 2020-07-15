大陸、印度邊境爆發衝突，印度政府宣布禁用大陸59款APP，甚至排除華為、中興通訊參與5G電信通訊，與此同時，美國多家大型科技公司開始投資印度信實工業旗下數位部門Jio平台，美方試圖尋求在印度市場的影響力。

據華爾街日報報導，Google周一(13日)表示，將設立一檔規模100億美元基金，將在未來5至7年投資印度，加快印度數位服務的普及。從市調機構Sensor Towers統計數據顯示，上個季度印度市場下載量最大的25款APP，有8款來自陸企。

對於陸企在印度市場遭到官方封殺，美企押住在印度一些新創公司投資也是相當合理，包括由印度首富、信實工業董事長安巴尼（Mukesh Ambani）旗下與今年以來在全球相當火熱的TikTok(抖音海外版)相同類型的Jio，在過去一段時間受到高通（Qualcomm）、英特爾(Intel)以及臉書挹注資金總計100億美元(近3000億元新台幣)，其他印度企業包括Roposo、ShareChat，在過去2周下載量大增。

在陸印衝突前，美企就對這個全球第二多人口的市場非常感興趣，由於該國數位服務還不夠發達，等於是市場還有相當大的獲利空間，從亞馬遜與Flipkart在電商領域競爭，沃爾瑪在2018年以160億美元(近4800億元新台幣)收購Flipkart控股股權，美國2大零售巨頭也在印度市場開打。

雖然近年來印度關稅保護主義抬頭，但與大陸市場相比，對外國科技企業態度更為開放，隨著外企逐漸關注印度市場，以及本土企業也有不錯表現獲得資金挹注，未來商業活動將愈發頻繁。

不過，美企同樣得注意民族主義情緒，印度企業也以讓外國投資人不好過著稱，但陸企在印度市場受挫，美企所能獲得的商業空間將更大。

(中時電子報)