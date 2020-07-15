參加史前館暑期營隊的小朋友，用拼圖方式修復陶器，興味盎然。（莊哲權攝）

台灣史前文化博物館首次走入社區，15日在「安居家園」社會住宅辦理暑期營隊，剛放暑假的孩童，透過互動遊戲、手作體驗等活潑有趣課程，穿越時空，與史前人類「第三類接觸」，小朋友都說：「好酷」。

「小朋友，你們知道什麼是史前文化嗎？」，昨天上午在「安居家園」社會住宅的會議室裡，剛放暑假的20多位小朋友，在史前館解說員帶領下，與3000年前的史前老祖宗大玩「穿越劇」。

小朋友玩捏陶後，分組進行修復陶器拼圖大賽，大家七手八腳、神情專注，率先完成任務的小組振臂歡呼，high到不行。

接下來還有認識南島民族、皮革敲染、搗麻吉、手做樹皮布書籤、樹葉五感體驗及樹葉拓印等，以寓教於樂的方式，讓台灣史前文化的知識在孩子的心中萌芽。

史前館展示教育組林御翔表示，該館與台東縣政府社會處跨領域合作，首次走入社區舉辦為期2天的暑期營隊課程，搭配互動遊戲、手作體驗、科技運用等方式，讓社區孩童認識史前文化博物館。

林御翔指出，「文化近用」是史前館近年教育推廣的重要核心，針對不同的對象、族群觀眾需求，提供友善服務；雖因工程之故史前館暫停開放，但文化藝術教育與博物館服務不受硬體空間的限制，只要觀眾有需求，史前館就會在那裡。

(中時 )