泰國今天宣布新增5人確診新冠肺炎，皆為境外移入。為嚴防疫情擴大，泰國已宣布暫停所有入境航班，總理帕拉育也罕見公開致歉。

由於泰國採取嚴格封鎖措施，至今能有效控制疫情，已連續50天沒有國內病例通報，獲得各界讚許。沒想到，8日一團埃及軍人自羅勇府（Rayong）的機場入境，準備隔天前往中國大陸的成都，入境期間卻違反自我隔離規定，分兩組人馬前往附近兩家購物中心。這31人11日搭機離開泰國，其中一人12日傳出確診。

另一個引發民怨的病例是蘇丹外交官眷屬。7月10日外交官一家人自蘇丹入境，入境後雖在機場接受檢測，但沒有等到檢測結果出爐就離開機場，也沒有到檢疫旅館隔離，而是返回位於曼谷的大廈住家，其中外交官的9歲小女兒隨後確診。

這兩例確診讓泰國民眾人心惶惶，也對政府非常不滿，認為政府嚴格要求大家遵守防疫措施，卻對入境的特定旅客放水。羅勇府因此關閉了127所學校，並緊急追蹤1700多人的行蹤。而曼谷市長15日也要求外交官家屬居住的大廈裡所有居民自主隔離14天。泰國外交部則公告，要求所有入境的外交官以及外交官的眷屬必須在機場等待檢測結果後才能離開。

泰國總理帕拉育14日為此事致歉，並表示暫停所有入境的航班，直到事情解決為止。

為了確保零本土感染，泰國民眾忍受好幾個月的封鎖，許多人因此失業，但政府卻給外國軍人以及外交官特權，這關乎的不僅是第二波疫情可能爆發，也讓民眾對政府的信任大打折扣。

(中時 )