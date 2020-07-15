鄭文燦超商領三倍券，笑說1張200元要換400元夜市券、1張200元要到觀光工廠買300元商品，剩下全捐給社福團體。(蔡依珍攝)

鄭文燦超商領三倍券，笑說1張200元要換400元夜市券、1張200元要到觀光工廠買300元商品，剩下全捐給社福團體。(蔡依珍攝)

鄭文燦也不禁逛起超商，看到結帳櫃檯旁的超商自有品牌方便麵，開口就說要3包。(蔡依珍攝)

三倍振興券15日開賣，桃園市長鄭文燦也在首日下午到市府超商領取，笑說1張200元要換400元夜市券、1張200元要到觀光工廠買300元商品，剩下全捐給受疫情衝擊沒捐款的社福團體，希望帶動消費、捐款雙管齊下，他也趁機到超商買方便麵，滿額取得「吉祥卡」再賺一杯金萱茶，讓他笑言：「這樣永遠消費不完！」

鄭文燦說，7月15號是領取三倍振興券的第一天，各地有很多民眾到郵局現地臨櫃購買，也有到便利超商通路預購來領取，他自己之前就到市府的便利超商預購，也在開賣首日下午4點到超商領取3000元的三倍振興券，實際跑完流程約1分鐘，讓他直讚：「速度算蠻快的！」只要插入健保卡，就可以換取小白單收據，到超商櫃台領三倍券。

鄭文燦領到三倍券後當場打開檢查，不小心撕壞信封後頻頻喊：「這黏的好緊！」拆封時間比領券時間還久，才順利拆封，秀出自己的三倍券，他也分享自己要帶頭幫忙刺激消費，周五要到中壢夜市消費，用200元三倍券去夜市變400元夜市券，另外200元到觀光工廠變300元，「兩項都是桃園版的加碼限定！」，其他2600元則捐給社福團體。

鄭文燦說，這段時間實際走訪了一些社福團體，他們都說這半年是辛苦的半年，因為疫情都沒什麼募款活動，很辛苦，因此自己要捐給他們帶動捐款。

鄭文燦也不禁逛起超商，看到結帳櫃檯旁的超商自有品牌方便麵，開口就說要3包，又因消費滿200員拿到「吉祥卡」又賺到一杯飲料。

鄭文燦笑說便利超商領三倍券都有加碼，附贈100元的折扣券和餐廳的消費折扣券，相信各地都會有「滾雪球」乘數效應，每個商家都挖空心思，想爭取三倍振興券的商機，桃園市府也推出很多優惠方案，例如4大夜市200塊可以變400塊的夜市券，觀光工廠200塊可以變300塊，等於乘以1.5倍，民間也有很多打折扣的優惠，歡迎大家來桃園消費。

鄭文燦超商取貨三倍券。(蔡依珍攝)

(中時 )