國民黨主席江啟臣今在主持國民黨中常會時，呼籲民進黨在監察院長及委員同意權投票中投下不同意票；民進黨發言人顏若芳表示，呼籲江立委去投票，不要黨團打臉黨主席，江立委打臉江主席。

顏若芳強調，既然江主席都呼籲民進黨去投不同意票，也呼籲國民黨團禮拜五請到議場投票，用民主的方式展現政黨的高度，切勿又到處破壞公物、破壞投票秩序，造成無法投票的狀況。

顏若芳表示，江啟臣主席和他的國會黨團一再引用各種不實訊息抹黑陳菊被提名人，卻始終沒有勇氣站上質詢台，在全民都可以共同見證的議場上，面對面向陳菊被提名人提出他的「質疑」，到底在怕什麼？

她說，而包括陳菊在內，所有被提名人都準時到場簽到備詢，踐行憲政程序，準備接受審查會檢驗，國民黨團卻不行使職權，還破壞議場公物、浪費議事時間，掩飾自己的監督無能、滿口抹黑，這樣的行為社會大眾是不會接受的。

顏若芳指出，歷屆總統提名監察委員政治酬庸、被提名人品格能力真正大有問題的，是2014年馬英九提名的第四屆監察委員。當年，民進黨立法院黨團用最嚴謹的準備，透過一場又一場的審查會，最後在表決中拉下十一名最爭議的人選。當時江主席也在現場，當年的民進黨是在野黨，卻用負責任的態度為人民把關，為什麼江主席就是做不到？國民黨就是做不到？

顏若芳表示，國民黨團已經放棄在審查會中行使職權，就不該繼續錯失最重要的投票程序。如今江主席呼籲民進黨立委到場投不同意票，表示他也肯認投票結果的重要性，那國民黨團也沒有理由再度怠為行使自己的職務，同樣也呼籲國民黨團，記得到場來投票，無論是同意或不同意票，那是你們作為立法委員對人民基礎的義務。

她說，也提醒江主席，用東廠、貪腐等同樣話術抹黑的名嘴，已經在法院裁決下公開向陳菊道歉，拿同樣不實訊息攻擊陳菊的國民黨，要不要跟陳菊道歉，跟國民道歉？

(中時 )