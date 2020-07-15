江和樹談三倍券。(黃國峰攝)

振興三倍券15日起開放在郵局可現購，四大超商也開始讓已預購的民眾領取，關心民眾領振興三倍券遇到問題，中市大里區立德里長江和樹一早也到郵局瞭解狀況，盡量幫忙解答民眾問題，他自己也花一個多小時才領到振興三倍券，表示為何不讓里長來幫忙呢？

大里區立德里長江和樹表示，他花了一個多小時才領到，真的好刺激！絕對不像政府說的7秒就可領到，差好多呢！為什麼不讓里長來幫忙發就好，里長本來就有在幫忙發敬老金，台灣的里長有多少個？里長忙不來，也有鄰長幫忙，為何多此一舉。

江和樹接著表示，為什麼花好幾億來做這個振興券！能得到預期振興經濟的價值嗎？你們知道外面已經有人開價2600元在收購嗎？而且收購的對象以大學生跟高中生為主，因為學生可以賣了換現金買點數打電玩，所以這樣真的能振興經濟嗎？

政府的政策到底在搞什麼？當時馬英九時代你們罵得要死，今天換你們來做，居然沒改善外，還更加離譜，造成現在你看郵局電腦大當機，郵局人員還得出來跟民眾說抱歉，坐冷氣房也不來基層看看，我們有那麼多里長來服務，你們不要，造成罵聲連連，讓你們的好意變成大家的困擾。

(中時 )