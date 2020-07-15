韓國瑜、蔡英文與網紅合作成效表。(取自網路)

監察院公布2020總統大選各陣營政治獻金收支，候選人韓國瑜上《博恩夜夜秀》付了31.5萬元，比蔡總統上該節目付13萬餘元多兩倍多。《網路溫度計》製作了一張韓國瑜與蔡英文和網紅合作成效表，並指出因當時韓國瑜民調落後，網紅需要花更多成本行銷和包裝，這些隱形成本是外界不容易看到的。

《博恩夜夜秀》收錢一事引起爭議，是因為現在的網路行銷的手段都傾向通過包裝，降低網友對業配的厭惡感，但必須付出粉絲信任度作為代價。此外，從影片曝光後收到的讚與噓比值的「正負回饋比值」來看，比值越低代表網友越討厭這支影片

《網路溫度計》網站的資料顯示，同樣在《博恩夜夜秀》上曝光，蔡英文的「正負回饋比值」為5.41，韓國瑜為2.91。這意味著，網紅要行銷韓國瑜的難度較高，且還存在因包裝過度可能會被粉絲不信任的風險。不過，《網路溫度計》也指出，考慮到和網紅合作的行情，韓、蔡兩人支付費用的差距可能也沒傳聞中的大。

雖然製作公司薩泰爾娛樂出面澄清收費問題，但網友並沒注意到其中的代價，即網紅頻道除了產出產出一支頻道創立至今收到最多噓的影片，需要用更多力氣去行銷和包裝之外，現在還要面臨包裝被戳破後，粉絲信任度下降，可能不願再掏錢入場的問題。

(中時電子報)