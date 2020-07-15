九歌出版社創辦人蔡文甫15日在台大醫院逝世，享耆壽95歲。蔡文甫在1978年創辦九歌出版社，是「五小」出版社之一，開啟文人開辦出版社之風氣，為台灣80年代文學的黃金時代推波助瀾，他的慧眼不只打造了王鼎鈞、杏林子、琦君、林清玄等文學名家，也陸續挖掘出朱少麟、80後的楊富閔等作家，是台灣文學重要的推手。

九歌出版社於臉書發布消息表示，因應疫情，家屬不舉辦公祭，擇期舉辦追思會。九歌出版社總編輯陳素芳自1982年起就在九歌擔任編輯，多年和蔡文甫共事，她在臉書上表示，「謝謝蔡先生，您是我永遠的老闆，唯一的師傅。今生已了，祈願來世再結師徒緣！」

蔡文甫於1926年生於江蘇鹽城，成長於戰亂時代，隨國民政府撤退來台後，孑然一身，無親無故，倚靠苦讀自學，最後離開軍職擔任教職，並擔任《中華日報》副刊主編21年，接觸了無數作者也培養了不少文學新人。

蔡文甫書寫不輟，著有長短篇小說集《雨夜的月亮》、《沒有觀眾的舞台》、《解凍的時候》、《小飯店裡的故事》等20餘部，也二度獲金鼎獎副刊主編獎、主編《閃亮的生命》獲優良圖書金鼎獎及金鼎獎特別獎，並以《天生的凡夫俗子—蔡文甫自傳》獲中山文藝創作獎，並獲中國文藝協會小說獎章及榮譽文藝獎章，集文學家、編輯家、出版家、企業家於一身。

蔡文甫在1978年創辦九歌出版社，秉持「為讀者出好書，照顧作家心血結晶」的理念，後來陸續開設子公司健行文化、天培文化，並創設九歌文教基金會，近年也舉辦國內唯一的少兒文學獎，鼓勵台灣少年及兒童文學作品創作。

(中時 )