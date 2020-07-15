大陸銀保監會14日表示已發布《關於近年影子銀行和交叉金融業務監管檢查發現主要問題的通報》，為銀保機構的業務行為「劃出紅線」，督促不得再拉長融資鏈、提高融資成本，更具體點出不得再搞資金空轉、脫實向虛，例如資金違規流入股市、房地產；理財業務違背禁止剛性兌付要求；授信管理不到位等，關鍵就是要提高銀行保險業支持「六穩」、「六保」的效果。

雖然之前大陸官方要求讓銀行理財資金作為長期投資者支持資本市場發展，但據《21世紀經濟報導》引述大陸國家金融與發展實驗室副主任曾剛說「嚴禁違規進入股市和鼓勵正常進入股市是兩碼事」。例如資管新規發佈後，監管單位鼓勵的是理財子公司發展權益類產品，並由投資人自行承擔產品淨值波動風險。

自大陸今年「兩會」政府工作報告中提出加強監管，防止資金「空轉套利」之後，各金融監管部門陸續釋放出強監管訊號，市場對於監管放鬆的幻想隨之破滅，官方強調穩增長和防風險，依然是宏觀調控兩大主線。例如資管新規發布前的剛性兌付，一直是官方要求改變的關鍵之一。

(旺報 )