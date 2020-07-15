啟文國小攜手苗栗市嘉盛社區客家粄仔工坊，辦理「客家米食小達人」夏令營，帶領孩童認識家鄉米食文化。（何冠嫻攝）

啟文國小今年獲選參加行政院農委會農糧署的食米學園計畫，15日學生們在客家粄仔工坊動手烹煮製作麻糬的過程中，發覺米食新風貌，扎根米食營養、食品安全及在地生產與消費的認識。

啟文國小參與農糧署「109年度食米學園計畫」，與苗栗市嘉盛社區客家粄仔工坊，合辦「客家米食小達人」夏令營，並規畫系列農事體驗觀察及食米體驗課程，推廣食農教育，更傳承在地米食文化。苗栗市啟文國小學務主任謝志國指出，客家米食小達人夏令營為期3天，帶孩子重新認識食米教育，並認識家鄉客家文化，以及米食新風貌，讓孩子愛上吃米食，實踐食農教育與精神。

客家粄仔工坊提供客家傳統創意米食體驗，結合創意推廣最道地的客庄米食佳餚，苗栗市嘉盛社區發展協會總幹事張永昌指出，15日讓米食小達人們體驗製作，從糯米飯打成粢粑，再配上爆米香，親手做出美味且口感一絕的米食點心，之後將安排五行彩龜、米麵條和七彩米飯等製作，讓孩子在過程中發現米食新風貌。

參與的學生徐煒翔開心表示，親手打樁製作米食料理特別好吃，十分新奇外也愛上客家米食。啟文國小期許，孩童們藉米食小達人夏令營，顛覆傳統米食文化印象，深入探究現今農業發展，並產生濃厚的愛鄉情懷，傳承家鄉文化。

(中時 )