行政院「振興三倍券」15日開放領取使用，不少民眾詢問是否能夠用來加油？中油表示，歡迎民眾持「振興三倍券」至中油體系之加油站消費使用，不管是加油或購買多角化商品皆可；若需找零會以「餘額券」替代使用。

中油指出，不管是「紙本振興三倍券」或「數位振興三倍券」，皆可至台灣中油加油站消費使用，但因紙本振興三倍券不找零，請民眾加油時依票券面額足額消費；如需補足餘額，可考慮加購中油各種多角化商品，像是洗可麗洗衣精、洗碗精等，或是來杯CUP&GO咖啡。

如果民眾希望找零，加油站會提供「餘額單」供民眾下次消費使用，但「餘額單」僅可回原消費加油站使用，且使用次數以一次為限。另「餘額單」若遺失或毀損恕無法補發，複印、掃描或拍照等複本均不得使用，使用期限也和振興三倍券一樣，必須在109年12月31日前使用完畢。

此外，「數位振興三倍券」因中油除提供信用卡支付，目前更宣布，全台自營加油站人工加油服務區15日起提供電子支付及第三方支付服務；消費者可使用LINE Pay（含LINE Pay Money）、Pi拍錢包、街口支付、歐付寶及橘子支付等行動支付APP，加油消費時主動出示行動支付付款碼供加油站服務人員掃描讀取，即可輕鬆完成支付，享受便捷的加油支付體驗。

中油目前規劃先行於全台600餘座自營加油站開放電子支付及第三方支付服務，並將陸續擴展至加盟站使用。

(工商 )