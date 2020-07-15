台北寒舍艾麗酒店拚振興券商機，館內LA FARFALLA義式餐廳即日起至9月30日祭出滿仟加贈30％折抵消費，凡持振興三倍券之紙本實體券，1,000元可折抵消費金額1,300元，以此類推，最高可使用6,000元折抵7,800元。

LA FARFALLA義式餐廳週末限定套餐每份1,080元+10％起，包含特製麵包、前菜、湯、主菜及甜點，晚餐時段另增加一款熱前菜，主菜首推外脆內嫩的「爐烤美國春雞、馬鈴薯、蘑菇、檸檬、鼠尾草」及微酸鮮甜的「手工義式寬扁麵搭緬因龍蝦（半隻）襯番茄、蘆筍」，一嚐義式道地佳餚。

響應寒舍集團加碼回饋，10月1日起至12月30日期間，持振興三倍券之紙本實體券於LA FARFALLA義式餐廳用餐，單筆消費滿仟贈10％回饋金。1,000元可抵用1,100元、1,200元可抵用1,320元、1,500元可抵用1,650元，以此類推，最高可使用10,000元抵用11,000元。

(工商 )