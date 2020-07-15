宏碁（2353）繼延伸電競life style品牌觸角、推出首款活力飲料「PREDATOR SHOT掠奪者能量飲」後， 針對體質調養、聚焦女性保養市場推出的「玫瑰石榴膠原飲」，也正式宣布將由旗下展碁國際（6776）代理開賣。

看好健康及愛美商機，宏碁籌備半年研發製造的玫瑰石榴膠原飲，鎖定讓女性朋友用喝的就能喝出漂亮的飲品市場，其內含高達5,000mg的小分子加拿大魚膠原蛋白，容易被人體吸收，並添加為優質蛋白質的鰹魚彈力蛋白肽，及有助促進膠原蛋白形成的維生素C。

此外，採用精選重瓣玫瑰萃取液、紅石榴發酵液及山茶萃取，能促進新陳代謝，其中的紅石榴發酵液含有紅石榴濃縮果汁，而紅石榴本身有石榴多酚、鞣花酸、花青素、維生素、礦物質等成分，有助健康維持。

玫瑰石榴膠原飲口感酸甜順口，男女老少皆適宜飲用，建議在睡前或者早上空腹時飲用一瓶，吸收效果最好，每日攝取一瓶，為健康及美麗打好底子。

(工商 )