振興三倍券今起正式開賣，全台各地郵局還沒開門就出現排隊人龍，或對超商系統抱怨連連。對此國民黨立委李貴敏質疑，政府也就發個2000元新台幣，卻可以搞成勞師動眾、人仰馬翻，根本是惡整百姓，人民無辜、政府無能，沒有任何藉口。

同時李貴敏質疑，這幾個月以來，整個國家、人民、政府全部精力，全都浪費在發券、領券等瑣碎的行政事務上。蘇內閣不管國際經濟變局，也不管疫情後續衝擊，更不管各產業如何振興紓困，似乎只有3倍券這點事可做，根本劃錯重點！

李貴敏直言，三倍券的特性就是把簡單的事複雜化。完全無視人民需求，發的又慢，給的又少，手續繁雜。也沒把後續社會成本與衝擊算進去，規則一改再改。事實上，她早在三月初就已經提醒執政團隊，印券會有成本，加上要求人民提出申請而不切實際，且無視於需要紓困者之急迫性。因此多次提醒行政機關務實面對，採納國際經驗以現金發放。

李貴敏表示，但民進黨當局毫不理會，還為了跟「消費券」區隔，搞出所謂三倍券，讓民眾掏出1000元鈔票，換回3000元消費券，好似有振興消費三倍效果。但按這邏輯，直接發現金，民眾一毛都不用出，振興效果豈非無限大？這不叫話術，甚麼叫話術？

李貴敏指出，三倍券從政策規劃與執行都有問題，過程拖泥帶水，效果讓人質疑。反觀美國，是有繳稅的人直接現金入賬，所以非常快，根本用不著消費券。新加坡發放更為精準，直接把錢給企業及員工，一次解決紓困及裁員問題，民間也早在四月收到款項；既不需要申請，也不用排隊，更沒有花錢買紓困、找零或不找零的困擾。領取的企業也因承諾不解聘員工，同時解決了失業問題，無薪假的問題。

李貴敏痛批，民進黨花不必要之心思與金錢印製三倍券、正負面表列限制繁雜到莫衷一是，還讓人民在炎炎夏日排長隊申請，這種虐民的行為實難苟同。誠摯拜託蘇內閣苦民所苦，要紓困就儘快發放現金，也別再浪費心思綁椿。請把這些不必要的成本與費用發放民眾！

(中時 )