決定募集200隻愛心烤雞，每天早上烤好親送到家。（許家寧翻攝）

王傑倫表示烤雞不會限定轄區萬里里民，盼藉此拋磚引玉，幫助弱勢。（許家寧翻攝）

新北市萬里區為副總統賴清德故鄉，萬里里長王傑倫近來發現有許多貧苦家庭，因為擁有老舊祖厝不符低收入戶申請資格，無法請領補助，外界給予的資助常是米麵食等生活基礎用品，決定募集200隻愛心烤雞，每天早上烤好親送到家，2個月以來已送出100多隻，愛心滿點。

王傑倫指出，里內有一些弱勢家庭因為有遮風避雨的祖產，導致申請低收入戶資格不符，只能靠外界非官方的社團補助，但這些資源有限，大部分都只有發放白米、油及罐頭等最基本的生活物資，長期下來擔心營養不足，容易生病。

王傑倫與市議員張錦豪等討論後，決定集結友人的力量，募得一筆款項，投入發送烤雞行動，並從6月初開始每天早上製作後親送到弱勢家裡，截至目前為止，已經送出100多隻烤雞，希望讓有需要的民眾可以吃到熱呼呼的愛心烤雞。

王傑倫指出，初階段預計發送200隻，目前發送的範圍以萬里為中心，陸續送暖北基、龜吼及崁腳地區，不會限定萬里里民！至於經費短缺部分會再跟朋友募集，也盼各界響應，此外，若有家庭突逢變故，導致經濟瞬間變差，也會視狀況贈送烤雞。

(中時 )