大陸的工信部等15個部門15日發布《關於進一步促進服務型製造發展的指導意見》。《意見》提出，要推動工業設計服務、定制化服務、供應鏈管理、共享製造、檢驗檢測認證服務、全生命週期管理、總集成總承包、節能環保服務、生產性金融服務和其他創新模式的發展。

對於目標發展，《意見》要求，到2022年，要新遴選培育200家服務型製造示範企業、包括應用服務提供商在內的100家示範平台、100個示範項目、20個示範城市；這些目標意在讓服務型製造理念得到普遍認可，服務型製造主要模式深入發展，製造業企業服務投入和服務產出顯著提升，以及示範企業服務收入占營業收入比重達到30％以上。

而這些改變，是要支撐服務型製造發展的標準體系、人才隊伍、公共服務體系逐步健全，製造與服務全方位、寬領域、深層次融合發展格局基本形成；這也對製造業高質量發展的帶動作用會更加明顯。

《意見》還提到，到了2025年，要繼續遴選一批服務型製造示範企業、平台、項目和城市，另外，培育一批掌握核心技術的應用服務提供商，形成一批服務型製造跨國領先企業和產業集群，讓大陸製造業在全球產業分工和價值鏈中的地位大幅提升，讓服務型製造成為製造強國建設的有力支撐。

(旺報 )