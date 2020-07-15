今日是解嚴33週年紀念日，近日國民黨立委林為洲、葉毓蘭等人不斷質疑「立法院戒嚴了嗎？」，民進黨今在臉書發文回擊，唯一在台灣實施過戒嚴的就是國民黨。「解嚴」不是獨裁者的恩澤。

民進黨指出，國民黨在台灣實施了全世界第二久的戒嚴統治，「戒嚴令」在1949年頒布，總共38年又56天的時間，這段時間人民的思想受到壓迫、自由受到限制、人權遭受侵害。

民進黨說，國民黨委員們這幾天翻桌、號召集會結社等行為，都沒被以「叛亂罪」起訴，也沒有被關進黑牢，更沒有被判處唯一死刑。

民進黨指出，國民黨不僅沒有檢討自己過去的作為，還反過來污衊民進黨戒嚴？這是對民主最大的嘲諷。

民進黨認為，「解嚴」不是獨裁者的恩澤。33年前的今天，1987年7月15日，台灣正式解嚴，本土化的風氣逐漸盛行，人民可以自由地談論時事與創作，也迎來全面民主化的時代。

民進黨強調，「人，生而自由」是普世的價值，國民黨現在時不時把戒嚴掛在嘴邊，反對轉型正義，不思戒嚴時期對台灣的傷害，國民黨你好意思？

民進黨表示，「得來不易的自由，我們好好珍惜」。經過了數十年，台灣人的奮鬥與犧牲，才終結國民黨的威權統治。戒嚴的影響深遠，直到現在，仍努力撫平戒嚴時期所造成的傷痛、找尋許多被掩蓋的真相。

民進黨說，歷史不能被遺忘，2007年，內政部修正《紀念日及節日實施辦法》，將7月15日訂為解嚴紀念日。歷史上的今天：「台灣解除戒嚴，解嚴33週年，得來不易的自由，我們好好珍惜」。

(中時 )